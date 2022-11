Seit Jahren weisen Entwicklungsländer und kleine Inselstaaten jedoch darauf hin, dass sie die Auswirkungen der Erderhitzung schon jetzt deutlich und stärker als die reichen Industriestaaten zu spüren bekommen. Sie fordern daher zusätzliche Finanzhilfen der Industriestaaten in diesem Bereich. In den fast 30-jährigen Klimaverhandlungen wurde aber noch kein Finanzierungsmechanismus dafür beschlossen.

Industriestaaten tragen Hauptschuld, ärmere Länder Hauptlast

Voriges Jahr wurde bei der Uno-Klimakonferenz in Glasgow ein eigener Dialog über klimabedingte Schäden und Verluste in die Wege geleitet. Bei der ersten Sitzung dieses »Glasgow Dialogue« im Juni hatten die Entwicklungs- und Inselstaaten aber unzureichende Fortschritte kritisiert und die Aufnahme des Themas auf die Agenda der COP27 gefordert. In seiner Eröffnungsrede in Scharm El-Scheich bezeichnete Uno-Klimachef Simon Stiell einen Fortschritt in der Frage als »entscheidend«.