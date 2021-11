Urlauber, Pendler, Impfgegner Warum die Coronazahlen in Bayern und Österreich explodieren

In Bayern gilt der Katastrophenfall, in Österreich kommt der Lockdown für Ungeimpfte: Die Pandemie gerät auf beiden Seiten der Grenze außer Kontrolle. Ein Abgeordneter in Wien sagt: »Hausärzte weigern sich zu impfen.«