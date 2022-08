Laut »New York Times « war die Amtsaufgabe des 81-Jährigen bereits erwartet worden. Fauci hatte demnach bereits angedeutet, sich von den Ämtern zurückzuziehen. In einem Interview am Sonntag sagte er laut »NYT« allerdings, er werde »nicht im klassischen Sinne« in Ruhestand gehen. Vielmehr plane er, mehr zu reisen, zu schreiben und sich dafür einsetzen, dass mehr Menschen in den Staatsdienst eintreten.