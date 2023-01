Am internationalen Flughafen Pudong in Shanghai sagte eine Frau der Nachrichtenagentur AFP, sie freue sich, dass die Corona-Regeln geändert wurden. »Das ist ein notwendiger Schritt.« Eine andere Frau sagte, sie sei froh, nicht in Quarantäne zu müssen. »Wer will schon in Quarantäne sein? Niemand«, sagte sie.

Peking hatte Anfang Dezember in einer radikalen Kehrtwende seine strenge Null-Covid-Politik aufgegeben. China erlebt derzeit den weltweit höchsten Anstieg an Corona-Infektionen. Manche Experten befürchten mehr als eine Million Tote. Weltweit wächst seitdem die Sorge vor neuen Virus-Varianten, die durch Reisende aus der Volksrepublik eingeschleppt werden könnten.