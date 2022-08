Auflagen für Frankreich-Reisende fallen weg

Rauch verwies auf internationale Vorbilder wie Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Spanien und die Schweiz. Dort sei die Isolation ohne größere Folgen teils seit Monaten abgeschafft. An diesem Montag geht Frankreich nun noch einen Schritt weiter – und schafft sämtliche Maßnahmen ab.

Weder in Krankenhäusern noch in ähnlichen Einrichtungen gilt noch eine Maskenpflicht. Das französische Gesundheitsministerium hatte in der vergangenen Woche aber an alle Franzosen »sehr eindringlich appelliert«, in sensiblen Bereichen weiterhin einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Land hatte zuletzt gegen eine siebte Coronawelle gekämpft, in der vergangenen Woche ging die Zahl der Infektionen aber wieder zurück.