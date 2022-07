Sie sind die führenden Pharmaunternehmen und sie beabsichtigen, so sagen sie, in Zukunft vieles besser zu machen: Bei künftigen Pandemien wollen die Mitglieder des internationalen Pharmaverbands IFPMA für eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten sorgen. Dafür soll von Anfang an ein Teil der Produktion für die ärmsten Länder reserviert werden. Das geht aus einer »Berliner Deklaration« hervor, die der Verband am Dienstag veröffentlichte. Es klingt wie ein großes Versprechen.