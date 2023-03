Schwester Emily Chepn´geno überprüft den Beatmungsschlauch des Patienten, alles scheint in Ordnung. Sie ist heilfroh, dass die Pandemie vorbei ist, dass wieder Normalität herrscht. Doch so manches sei geblieben: Die WhatsApp-Gruppe zum Beispiel, in der sich die Intensivpflegekräfte Nairobis seit Juli 2020 zusammengeschlossen haben. »Da tauschen wir uns noch immer über alles Mögliche aus, wenn wir mal nicht weiterkommen«, erzählt Chepn´geno. Oder ein informelles System zur Überweisung von Patientinnen und Patienten an andere Krankenhäuser, per Schnellwahlliste auf dem Handy. Was vor Covid manchmal Stunden dauerte, ist nun in Sekunden erledigt, die Wege sind eingespielt. Außerdem sind inzwischen alle Pflegekräfte in Wiederbelebung trainiert, in der Theorie und – aufgrund der Pandemieerfahrungen – auch in der Praxis.