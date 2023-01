Allein in den ersten drei Dezemberwochen haben sich laut offiziell unbestätigten internen Schätzungen schon 248 Millionen Menschen oder 18 Prozent der Bevölkerung mit Corona infiziert. Die Welle habe in Großstädten ihren Höhepunkt überschritten und erfasse in diesem Monat ländliche Gebiete, hieß es in Staatsmedien.

EU-Behörde sieht zunächst keine Konsequenzen für Lage in Europa

Laut Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hat die massive Coronawelle in China zunächst keine Auswirkungen auf die epidemiologische Situation in Europa. »Die Varianten, die in China zirkulieren, zirkulieren auch schon in der EU, und stellen als solche keine Herausforderung für die Immunantwort von Bürgern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) dar«, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Außerdem gebe es eine relativ hohe Immunität und Impfquote unter Bürgern der EU und des EWR.