Infusionen am Straßenrand, direkt vor einer Fieberklinik: Die Kehrtwende im Umgang mit dem Coronavirus lässt in China die Zahl der Ansteckungen in die Höhe schnellen – mit schwerwiegenden Folgen. Das Gesundheitssystem ist am Limit.

Shan, Einwohner:

»Es gibt jetzt tatsächlich eine Menge positiver Fälle. Hat man gerade eine Erkältung, ist es eigentlich immer Covid. Ich war auch schon infiziert, aber wenn man ein paar Tage zu Hause bleibt, Medikamente nimmt und viel Wasser trinkt, ist der Test nach zwei oder drei Tagen negativ. Das ist kein großes Problem.«

O-Ton: »Wir haben keine Medizin mehr!«

Nicht nur die Krankenhäuser sind überlastet, auch den Apotheken gehen bestimmte Medikamente aus. Wie hier in Peking, wollen sich viele Menschen mit Mitteln gegen Erkältungen und Fieber eindecken.

Xie, Einwohner:

»Ich mache mir auf jeden Fall Sorgen, dass ich mich auch anstecke. Schließlich verbreitet sich das Virus so schnell, vor allem jetzt, wo das ganze Land wieder aufgemacht hat. Ich habe Angst, dass ich auch krank werde.«

Krankenhäuser müssen einen Ansturm von Covid-Patienten bewältigen, gleichzeitig steckt sich auch das Gesundheitspersonal reihenweise an. In China wurden laut der Nationalen Gesundheitskommission landesweit etwa 37.000 Fieberkliniken eröffnet. Auch diese Anlaufstellen für leicht Infizierte haben in Peking längst ihre Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, die Krankheit möglichst zuhause auszukurieren und nicht in die Kliniken zu strömen.

China hatte fast drei Jahre lang eine rigide Null-Covid-Strategie verfolgt. Einzelne Coronaausbrüche wurden mit strengen Lockdownmaßnahmen bekämpft, die nationale Corona-App erschwerte das Reisen und in vielen Lebensbereichen waren PCR-Tests Pflicht. Jetzt werden vielerorts Teststationen abgebaut, genaue Fallzahlen lassen sich nicht mehr ermitteln.

Berichten zufolge sind viele Menschen in Peking, dem Hotspot der derzeitigen Welle, trotz der Lockerungen verunsichert. Wegen der hohen Infektionsgefahr blieben viele zuhause, Peking wirke teilweise wie ausgestorben.

Die stärkste Corona-Welle hat auch Folgen für die zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Viele Unternehmen, Geschäfte und Restaurants sind lahmgelegt, weil ein Großteil der Beschäftigten krank ist. Dabei sollte die Null-Covid-Wende der chinesischen Regierung eigentlich genau das Gegenteil erreichen. Denn die vielen Lockdowns, Bewegungsbeschränkungen und Zwangsmaßnahmen hatten Chinas Wirtschaftswachstum zuletzt stark beeinträchtigt.