Ende der Quarantänepflicht Chinas Staatsmedien melden Ansturm auf Reiseportale

In Japan gilt von Freitag an eine Testpflicht für alle Einreisenden aus China. Wer aus der Volksrepublik kommt, muss sich bei der Ankunft in Japan testen lassen, sagte Ministerpräsident Fumio Kishida. Positiv Getestete müssen sich sieben Tage in einer dafür vorgesehenen Einrichtung isolieren. Tokio werde zudem die Zahl der Flüge aus China begrenzen.