Ganze 70 Covid-Infektionsfälle zählen die Behörden am Montag in Peking. Das sind noch sehr wenige – doch die Behörden der 21-Millionenmetropole haben umgehend reagiert. Die meisten Infektionen sind in Chaoyang aufgetreten, dem größten Bezirk Pekings.

Georg Fahrion, DER SPIEGEL:

»Die Leute in Chaoyang sollen in den nächsten fünf Tagen, also am Montag, am Mittwoch und am Freitag, dreimal komplett durchgetestet werden. Die Befürchtung ist natürlich, dass dann deutlich mehr und viele weitere Infektionen entdeckt werden. Und das wiederum könnte dazu führen, dass es auch in Peking zu einem Lockdown kommt.«

Über Nacht wurden in Chaoyang Testzelte vor Wohngebäuden hochgezogen, die Massentestungen sämtlicher Einwohner haben begonnen. Noch bleiben die meisten Büros und Schulen geöffnet – genauso die Geschäfte. Doch die Angst vor rigiden Ausgangssperren ist groß.

Georg Fahrion, DER SPIEGEL:

»Chaoyang ist hochnervös. Ich war heute in zwei Supermärkten bei mir in der Gegend. Da ist noch alles zu bekommen, die Lager sind ganz offensichtlich noch gut gefüllt. Aber die Leute kaufen, was sie mit ihren zwei Händen davontragen können. Ich habe Leute gesehen, die große Mengen besonders frische Lebensmittel, Eier, Gemüse, Obst davongeschafft haben, die für mehrere Wochen reichen dürften.«

Auch Reis, Nudeln, frisches Fleisch oder Toilettenpapier gehören zu den gefragten Artikeln. Große Supermarkt-Ketten haben bereits angekündigt, die Lagerbestände mehr als verdoppelt zu haben. Die Behörden wollen um jeden Preis verhindern, dass die Lage in Peking so außer Kontrolle gerät, wie in Shanghai, wo die Infektionen auch in der vierten Woche des Lockdowns noch immer nicht gesunken sind. Dort wurden in den letzten 24 Stunden 19.000 Neuinfektionen gemeldet. Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, haben die Behörden Wohngebäude eingezäunt, Geschäfte und Büros mit Polizeiabsperrungen versehen – wie diese Aufnahmen vom Sonntag belegen sollen. Auch wenn Shanghai Chinas größte Stadt ist: Ein Lockdown von Peking könnte zusätzlich eine politische Krise auslösen.

Georg Fahrion, DER SPIEGEL:

»Die Legitimität von Xi Jinping beruht mittlerweile zum guten Teil darauf, dass er das Land Covid-frei hält. Die Führung hat die Null-Covid-Strategie zur Staatsräson erhoben. Ich würde daher vermuten, dass Peking schneller und entschiedener handeln wird als Shanghai, wo man die ersten Infektionen eine Weile lang nicht hat laufen lassen, aber nicht besonders hart dagegen vorgegangen ist. Ich könnte mir also vorstellen, aber das ist jetzt Spekulation, dass es hier schneller zur Abriegelung kommt, vielleicht von einzelnen Nachbarschaften, von einzelnen Stadtteilen, einzelnen Bezirken, wenn es ganz schlecht läuft. Um zu vermeiden, ganz Peking in den Lockdown schicken zu müssen.«