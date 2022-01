Kurz vor Olympia 30 Infektionen in einer Woche – und zwei Millionen müssen in Peking zum Coronatest

China will sich die Olympischen Winterspiele in Peking nicht durch Coronaausbrüche verderben lassen. In Pekings Stadtteil Fengtai müssen sich nun alle Einwohner testen lassen – obwohl es nur wenige positive Tests gab.