Die französische Gesundheitsministerin Brigitte Bourguignon bittet die Bevölkerung darum, in öffentlichen Verkehrsmitteln wieder Masken zu tragen. Grund sei eine neue Coronawelle, die durch Virusvarianten befördert werde, sagte Bourguignon bei dem Sender RTL France. Der Schritt sei nicht verbindlich. Sie appelliere jedoch an die »Bürgerpflicht«. Auch am Arbeitsplatz oder in Geschäften sollten die Masken wieder aufgesetzt werden.