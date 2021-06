Coronapandemie in Indien »Was wir machen, muss eigentlich von Gott entschieden werden«

Trotz sinkender Infektionszahlen wurden in Indien in dieser Woche an einem Tag mehr als 6000 Coronatote registriert – die bisher höchste Zahl weltweit. Das Gesundheitssystem ist überfordert, besonders auf dem Land.

Ein Video von Lucia Heisterkamp