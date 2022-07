Warnung vor »fremden Gegenständen« Pjöngjang macht Südkorea für Coronaausbruch im eigenen Land verantwortlich

Die nordkoreanischen Behörden haben eine eigenwillige Erklärung für den Coronaausbruch in ihrem Land: Verantwortlich seien Aktivisten in Südkorea, die Ballons mit Flugblättern in den Norden schicken würden.