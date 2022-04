In kleinen Schritten lockert die Metropole Shanghai ihren Lockdown doch die meisten Bürger müssen weiter mit Einschränkungen leben. Sie werden mit Megafon zum Corona-Einzeltest zitiert und im Supermarkt wird seit Wochen campiert.

Antreten zum Coronatest: Wohnung für Wohnung müssen sich die Bewohner dieses Hauses in Shanghai der vorgeschriebenen Testung unterziehen. Ein Mann mit Megafon ruft sie der Reihe nach auf.

In den letzten Tagen wuchs in der chinesischen Millionenmetropole die Hoffnung auf baldige Normalität. Seit Ende März waren fast alle 26 Millionen Menschen in Shanghai unter Quarantäne gestellt. Jetzt sinken die COVID-Fallzahlen. Doch für viele Bürgerinnen und Bürgern bleiben die harten Corona-Beschränkungen vorerst bestehen.

Noch immer dürfen in Shanghais zentralem Bezirk Jing’an fast eine Million Menschen ihre Wohnkomplexe nicht verlassen. Die Regierung will damit Menschenansammlungen verhindern.

Essen und Trinken bekommen die Bewohnerinnen und Bewohner aus den mehr als 1.000 Lebensmittelgeschäften der Stadt geliefert. Sie blieben während des Lockdowns unter strengen Auflagen geöffnet.

Allein dieser Supermarkt in Shanghais westlichem Vorort Xujing bekommt über 3000 Online-Bestellungen am Tag.

Supermarkt-Managerin Zhang Wei und ihre 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter campieren hier seit dem 1. April. Sie nächtigen in Schlafsäcken. Um fünf in der Früh beginnt ihr Arbeitstag.

O-Ton Zhang Wei:

»Es gibt keine Zeit zum Ausruhen, wir sind den ganzen Tag beschäftigt, selbst während der Mahlzeiten. Wenn die Mitglieder des Nachbarschaftskomitees auftauchen, um Bestellungen abzuholen, helfen wir ihnen sofort.«

Wie lang der Zhang Wei und ihre Kolleginnen und Kollegen noch im Supermarkt ausharren müssen, weiß sie nicht. Nur eines ist für Zhang Wei sicher:

O-Ton Zhang Wei:

»Ich werde auf jeden Fall bis zum Ende bleiben, egal wann die Epidemie endet. Ich werde im Supermarkt bleiben, um unser Personal zu führen. Wenn ich raus darf, möchte ich als Erstes nach Hause zu meinen Eltern.«