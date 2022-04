Die USA haben wegen der Coronamaßnahmen in Shanghai den Abzug aller nicht notwendiger Konsulatsmitarbeiter dort angeordnet. Das US-Außenministerium habe die Ausreise der Mitarbeiter aufgrund des »anhaltenden Covid-19-Ausbruchs« angeordnet, teilte ein Sprecher der US-Botschaft in China mit. US-Diplomaten hätten zudem chinesischen Vertretern gegenüber »Bedenken über die Sicherheit und das Wohlergehen von US-Bürgern« angesprochen.

Vergangene Woche hatte das Außenministerium den Mitarbeitern und ihren Familien bereits die freiwillige Ausreise genehmigt. China kämpft mit der schlimmsten Infektionswelle seit Beginn der Pandemie. Am Dienstag meldete die Regierung mehr als 23.000 Neuinfektionen allein in Shanghai.

Null-Covid-Strategie in Shanghai: Eine 26-Millionen-Stadt steht still

China gehört zu den letzten Ländern weltweit, die an der sogenannten Zero-Covid-Strategie festhalten. Die strikten Lockdowns haben jedoch einen Preis: Analysten haben ihre Wirtschaftswachstumsprognosen für China nach unten korrigiert, da wegen der Maßnahmen Fabriken geschlossen wurden und Millionen Verbraucher ihre Häuser nicht verlassen können. Der Unmut in der Bevölkerung wächst, was sich vor allem in Äußerungen in Online-Netzwerken zeigt.