Am vergangenen Montag hatte Peking auch das Ende der Corona-Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland angekündigt und damit einen Ansturm reisewilliger Chinesen bei Buchungsplattformen ausgelöst. Länder wie Japan und Indien kündigten daraufhin eine Testpflicht für alle Reisenden aus China an. Am Mittwoch kündigte auch Taiwan eine entsprechende Testpflicht an. Japan ordnete zudem an, die Zahl der Flüge aus China zu begrenzen.