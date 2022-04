»Der Shanghaier Ansatz galt lange als mögliche Blaupause für eine chinesische Pandemiebekämpfung nach Zero-Covid.« Georg Fahrion, SPIEGEL-Korrespondent in Peking, schildert in der neuen Episode von SPIEGEL Daily, was es bedeutet, dass die Pandemielage nun ausgerechnet in der chinesischen 26-Millionen-Metropole so eskalierte.