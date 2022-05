Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Wie geht es dir – drinnen eingesperrt für so lange? War das gut?«

Tochter Mhairi:

»Gut.«

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Ist dir nicht langweilig?«

Tochter Mhairi:

»Nein.«

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Nein. Na gut, eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss und worüber ich dankbar bin.«

Die Verwirrung ist Cameron Wilson anzusehen. Lockdown, aber keine Langeweile?

Der Schotte lebt seit 16 Jahren in Shanghai, hat hier mittlerweile Frau und Kind, bewohnt mit ihnen eine kleine Wohnung – und so sieht die größte Stadt Chinas seit knapp acht Wochen aus.

Wie der Großteil der 26 Millionen Einwohner ist auch Wilson mit seiner Familie in der eigenen Wohnung eingesperrt. Seit wie lange nochmal?

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Es ist schon schwierig, sich an die genaue Zahl der Tage zu erinnern. Ich glaube, es sind 53? 54?«

Seine Tochter Mhairi lässt ihre Energie gern auf dem Trampolin raus – und die beiden helfen sich gemeinsam durch die Zeit.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Wenn man so lange eingesperrt ist, wird man ein bisschen verrückt. Man findet es plötzlich einfacher, lustige, blöde Sachen zu machen, die Kinder mögen. So unterstützen wir uns gerade gegenseitig: Ich mache blöde Sachen und sie findet es lustig.«

So manövrieren sich die Menschen in Shanghai gerade irgendwie durch die schwere Zeit - wie dieser Mann, der nah genug am Wasser wohnt, um sich die Zeit mit Angeln zu vertreiben.

Immerhin: Die Versorgung mit Lebensmitteln ist nun besser geregelt. Die Lieferungen kommen direkt an die Tür. Auch Wilsons Familie hat jetzt immer genug Vorräte, das war vor Wochen noch anders. Aber: So ist auch ein kleines Tages-Highlight verschwunden.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Es ist nett, dass sie das zur Tür bringen. Aber wenn man hier so lange festsitzt, war es eine gute Gelegenheit, sich die Füße zu vertreten, um das Essen zu holen. Leider wurde uns jetzt auch das weggenommen.«

Der lange Lockdown ist auch eine mentale Belastung – Wilson hat sich inzwischen mit der Situation arrangiert.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Ich bin jetzt wahrscheinlich in er Phase, in der ich das alles akzeptiere. Es ist wie ein Überlebens-Mechanismus. Man realisiert, dass man eh nichts daran ändern kann. Wenn ich weiter wütend oder deprimiert bin, würde sich eine Abwärtsspirale einstellen, die mentale Gesundheit würde vor die Hunde gehen.«

Es ist der Preis, den die Menschen in Shanghai für die Zero-Covid-Strategie der chinesischen Regierung zahlen müssen. Die Idee: Schnelle, kurze, extreme Eingriffe sollen Ausbrüche im Keim ersticken. Aber mit der viel ansteckenderen Omikron-Variante funktioniert das offensichtlich nicht mehr.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Sie haben uns gesagt, der Lockdown würde 48 Stunden dauern. Jetzt waren es schon mehr als 48 Tage.«

Mittlerweile ist die Zahl auf den niedrigsten Stand seit dem 23. März gesunken. In der Hälfte der Bezirke gab es keine Übertragungen. Trotzdem will die Stadt noch weiter an den strikten Maßnahmen festhalten, darunter weiterhin Massentests wie hier vor Wilsons Gebäude.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Wenn man hinausgerufen wird, um seinen Test zu machen, wird nur die Apartment-Nummer gerufen, es ist entmenschlichend, man fühlt sich, als sei man nur eine Zahl. Dann stecken sie etwas in deine Nasen, streichen deinen Rachen ab, es ist wirklich übergriffig.«

Wer positiv getestet wird, muss in ein Quarantäne-Lager, gleiches gilt sogar für Nachbarn von Infizierten, selbst wenn sie negativ getestet sind – und in den Zentren herrschen teilweise furchtbare Bedingungen.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Die Menschen haben definitiv größere Angst davor, in so ein Zentrum zu gehen, als an Covid zu erkranken. «

Der Lockdown hinterlässt auch körperliche Schäden: Vom vielen Sitzen bekam Wilson starke Schmerzen in der Schulter. Seine Schwiegermutter, die im selben Gebäude wohnt, half ihm mit einer chinesischen medizinischen Anwendung.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, was das macht oder wie das funktioniert. Aber wenn man seit 50 Tagen eingesperrt ist, Schmerzen in der Schulter hat, nicht zum Arzt kann, keine Schmerzmittel bekommen kann – dann warum nicht? Also habe ich es versucht. Es war ziemlich schmerzhaft, aber danach hat es sich besser angefühlt. Ich habe es tatsächlich heute nochmal gemacht.«

Chinas Hauptstadt Peking – hier gab es zuletzt einige Dutzend neue Corona-Fälle pro TAg, , deutlich weniger als in Shanghai, hier sind es immer noch mehr als 1000. Dennoch: Die Behörden sind nervös, einige Einkaufszentren schließen, auch Parks und Teile des öffentlichen Nahverkehrs sind dicht – ein Lockdown wie in Shanghai ist nicht ausgeschlossen.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Ich habe Freunde in Peking. Und sie haben schon oft nach meinem Rat und meiner Erfahrung gefragt. Und ich habe gesagt: Geht zum Supermarkt und kauft so viel Essen, wie ihr könnt, Panikkäufe. Haltet euch nicht zurück.«

Wilson befürchtet, dass Chinas Corona-Politik am Ende mehr Schaden als Nutzen haben wird, auch weil sie Menschen aus dem Ausland abschreckt – selbst ihn, nach 16 Jahren China.

Cameron Wilson, Einwohner von Shanghai:

»Diese Pandemie, der Lockdown haben Chinas hässliche Seite gezeigt. Wir dachten, wir würden das hier in Shanghai niemals sehen. Wir alle dachten, dass Shanghai etwas anders war als der Rest von China, etwas liberaler, etwas offener, wir hatten das Gefühl, dass es Gesetze und Regeln gibt, auf die wir uns auch in Krisenzeiten verlassen konnten. Aber dieser Lockdown hat gezeigt, dass das eine Illusion war. Ich glaube, in den nächsten 18 Monaten werde ich China verlassen. Also: Wenn Sie jemanden kennen, der nach einem Journalisten oder nach jemandem in der PR sucht – sagen Sie Bescheid.«

Für den Moment aber heißt es weiter ausharren – und Trampolin springen.