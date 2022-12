Angesichts der Proteste im Land begann Chinas Null-Covid-Politik in den vergangenen Tagen zu bröckeln . Nun lockert die Volksrepublik die Coronaregeln deutlich: Der Staatsrat verkündete in Peking in einem neuen Zehn-Punkte-Plan Erleichterungen für Quarantäne, PCR-Tests und Lockdowns.