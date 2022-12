Georg Fahrion, DER SPIEGEL:

»Ja, die Lage ist düster, die Lage ist nicht gut.«

Volle Krankenhäuser, Patienten auf den Gängen – die Coronasituation in China ist eskaliert. Laut Hochrechnungen hat sich innerhalb weniger Wochen ein Drittel der rund 22 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Hauptstadt Peking infiziert.

»Das ist eine Dimension, eine Zahl, die vollkommen unvorstellbar war noch vor wenigen Wochen.«

China hat in seiner Coronapolitik gerade eine 180-Grad-Drehung hingelegt. Das Land ist abgerückt von seiner Null-Covid-Strategie und hat fast alle Maßnahmen aufgehoben. Registrierungen, Tests, Quarantänelager im Infektionsfall – nach drei Jahren teilweise härtester Einschränkungen gibt es all das plötzlich nicht mehr.

Das Bild in der Stadt verändert die neue Freiheit aber nur bedingt.

»Mehr als Regeln bestehen Gewohnheiten fort. Die Leute tragen Maske, die Leute tragen auch draußen Maske. Leute sind zurückhaltend momentan, was den Besuch öffentlicher Räume angeht. Es ist ein gedämpfter Betrieb in der ganzen Stadt, was aber eher auf die Prägung der Leute zurückzuführen ist als auf irgendwelche Vorschriften.«

Was sich vor allem geändert hat, ist die Erzählung der Regierung. Berichte im Staatsfernsehen zeigen zwar, dass die Lage angespannt ist, sie betonen aber auch, dass das Gesundheitssystem entsprechend hochgefahren wird. Die Regierung hat auch zusätzliche Fieberkliniken aufgebaut, so wie in diesem Stadion. Oder auch in Bussen.

»Das Messaging hat sich total gedreht. Die Propaganda und jegliche Staatsinstitutionen hier haben uns ja drei Jahre lang erzählt, dass Covid das Schlimmste ist, was einem überhaupt passieren kann. Seit zwei, drei Wochen erzählen sie uns, das ist alles überhaupt nicht wild.«

Die Botschaft insgesamt: Natürlich ist die Lage ernster als zuvor, aber wir haben alles im Griff. Bei Menschen, die selbst nicht schwer betroffen sind, kommt diese Botschaft wohl auch an.

»Ich habe auch schon Leute sagen hören: ›Immerhin hat uns die Regierung drei Jahre lang gut behütet, und jetzt ging es halt nicht mehr.‹ Anders sieht es sicher aus bei Menschen, die jetzt versuchen, ihre schwerkranken Angehörigen zu versorgen. Also wer jetzt gerade ein Fiebermedikament dringend braucht oder ein Beatmungsgerät oder einen Platz in der Intensivstation, der ist wirklich gekniffen. Die Situation ist wirklich besorgniserregend in manchen Kliniken.«

Und nicht nur die Lage in den Kliniken bereitet Sorgen. Selbst vor den Krematorien reihen sich teilweise die Leichenwagen. Manche Leichenhallen nehmen keine Särge mehr an – wegen Überlastung.

Dass China seine Politik so plötzlich und so drastisch geändert hat, hat mehrere Ursachen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die für chinesische Verhältnisse ungewöhnlich laut war, gilt dabei noch als untergeordnet. Bei explodierenden Fallzahlen war die Situation einfach nicht mehr einzufangen.

»Dazu kommt, dass die Wirtschaft natürlich leidet, und die Lokalregierungen, die zum großen Teil dafür zuständig waren, die Null-Covid-Politik umzusetzen, die sind alle praktisch pleite. Die haben große Teile ihres Budgets darauf aufgewendet – auf tägliche Tests, auf Massentests, auf Pandemiehelfer, auf sonstige Ausgaben. Und die sind am Ende ihrer finanziellen Kraft.«

Vor China liegen nun Wochen und Monate voller Ungewissheit, was den Covid-Verlauf angeht. Ein Problem ist, dass der chinesische Impfstoff nicht zum Schutz gegen Omikron entwickelt worden ist. Eine weitere Eskalation droht, wenn die Coronawelle das Land erreicht. Denn dort ist die Gesundheitsversorgung deutlich schlechter als in großen Städten. So scheint nur eine Sache klar.

»Also ich würde keine Prognose wagen, wie das ausgeht. Aber dass uns hier ein paar harte Monate bevorstehen, das steht, glaube ich, außer Frage.«