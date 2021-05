Bootsführerinnen in Venedig Wie Frauen in der Pandemie die Wasserstraßen von Venedig erobern

Das Lenken der Boote in Venedig ist seit Jahrhunderten Männersache. Doch in der Pandemie ist es in der Lagune ruhig geworden. Selbstbewusste Frauen nutzen die Chance und verändern die Branche womöglich dauerhaft.

und Giacomo Sini (Fotos) Dario Antonelli, Jan Petter