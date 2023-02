»Die Nachrichtendienste und der Rest der Regierung sind noch dabei, die Sache zu prüfen«, sagte Kirby. Es gebe noch kein endgültiges Fazit. Er sagte, er könne den Bericht weder bestätigen noch zurückweisen. Ähnlich hatte sich der Nationale Sicherheitsberater Bidens, Jake Sullivan, am Sonntag geäußert. Was US-Präsident Joe Biden wolle, seien Fakten, betonte Kirby. »Er möchte, dass die gesamte Regierung diese Fakten zusammenträgt, und genau das tun wir auch. Wir sind nur noch nicht so weit.«