China hat Mutmaßungen zu einem Laborunfall stets zurückgewiesen. Früh war in der Pandemie der Wildtiermarkt im chinesischen Wuhan in den Fokus geraten. Dort könnte das Virus von Tieren auf den Menschen übergesprungen sein. Allerdings sind die Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie fast zum Stillstand gekommen , auch weil die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegen den Widerstand Chinas keine weiteren Studien in dem Land durchführen kann.