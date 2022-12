Der Politikwechsel trifft auf ein unvorbereitetes Gesundheitssystem, schreibt der SPIEGEL-Korrespondent in Peking (lesen Sie hier mehr ). In der ganzen Volksrepublik gibt es ähnlich viele Intensivbetten wie in Deutschland. Allerdings leben in China 17-mal mehr Menschen.

In vielen Apotheken sind Erkältungs- oder Fiebermedikamente sowie Schnelltests ausverkauft. Viele Geschäfte und Restaurants sind geschlossen. Menschen trauen sich aus Angst vor Infektionen nicht vor die Tür. Die Straßen der Hauptstadt Peking wirkten am Montag wie leer gefegt. Nachdem in den vergangenen Monaten immer vor Omikron gewarnt worden war, spielten Staatsmedien die Gefährlichkeit des Virus herunter und verglichen die Infektion mit einer normalen Grippe.