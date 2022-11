Sprecher des chinesischen Außenministeriums zu Coronaprotesten Herr Zhao schweigt und schweigt und schweigt – und lügt

Immer mehr Menschen in China protestieren gegen die Null-Covid-Politik. Pekings Machtapparat will an seiner Strategie aber nichts ändern. Auf einer Pressekonferenz kam es nun zu einem denkwürdigen Auftritt.