Polen ist der Auszahlung der Corona-Milliarden der EU einen Schritt nähergekommen. Die EU-Kommission hat am Mittwoch entschieden, den polnischen Wiederaufbauplan zu billigen. Damit ist Polen der Auszahlung von insgesamt 23,9 Milliarden Euro an nicht zurückzuzahlenden Zuwendungen und weiteren 11,5 Milliarden an Krediten einen Schritt nähergekommen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll am Donnerstag in Warschau Details der Einigung vorstellen.