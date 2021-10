Coronawelle in Europa Großbritannien rechnet mit bis zu 100.000 Neuinfektionen pro Tag

Die Covid-Zahlen steigen in mehreren Ländern dramatisch an. Polen meldet gar eine »Explosion« der Infektionen. In England wächst der Druck auf die Krankenhäuser, doch die Regierung bleibt bei ihrem Lockerungskurs – noch.