Nach rund drei Jahren sieht die Ankunft internationaler Passagiere in Peking wieder so aus: kein Personal in Schutzanzügen, keine Quarantäne – Null-Covid ist auch am Flughafen vorbei.

John, Professor an der Universität Peking

»Unsere Tochter kommt heute an, weil es keine Quarantäne mehr gibt. Wir sind begeistert, dass China die Quarantäne-Pflicht abgeschafft hat, deswegen hat sie auch heute den Flug genommen.«

Einreisende müssen nun nur noch einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-PCR-Test vorlegen – vor wenigen Wochen noch eine undenkbar laxe Regelung.

Shen, Firmenchefin

»Ich bin so froh, es lief ohne Probleme. Ich habe einige Quarantänen hinter mir – 21 Tage und 14 Tage.«

Michael Harrold, Redakteur

»Als ich im Dezember aus China ausgereist bin, habe ich mich darauf eingestellt, nicht über Peking, sondern über Shenyang zurückkehren und dort acht Tage in einem Hotelzimmer verbringen zu müssen, mit all den Tests und Regeln. Jetzt bin ich natürlich total erleichtert, dass alles wieder normal ist – also, hier auf die ganzen Journalisten zu treffen, ist nicht normal, aber einfach nach China zu fliegen, aus dem Flugzeug zu steigen und sich ein Taxi nach Hause zu nehmen, schon.«

Auch die Reise von Hong Kong nach Festland-China ist nun wieder ohne größere Einschränkungen möglich – am Bahnhof Lok Ma Chau nahmen viele Menschen einen der ersten Züge.

Teresa Chow, Bewohnerin Hong Kongs

»Ich bin so froh und aufgeregt. Ich habe meine Eltern seit Jahren nicht gesehen. Meinen Eltern geht es gesundheitlich nicht gut. Obwohl sie Krebs haben, durfte ich sie nicht besuchen. Ich bin so froh, dass ich jetzt zu ihnen fahren kann.«

China hatte Anfang Dezember seine strenge Null-Covid-Politik aufgegeben. Das Land erlebt derzeit den weltweit höchsten Anstieg von Coronainfektionen. Viele Länder, darunter Deutschland, verlangen deshalb einen negativen Coronatest von Reisenden aus China. Die Bundesregierung rät zudem von nicht notwendigen Reisen nach China ab.