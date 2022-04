Mittagspause in einem Quarantänezentrum Shanghais: Kumi Wu, Betreiberin eines Geschäfts für Bademode, hat nur etwas Halsschmerzen, als sie am 16. April für den obligatorischen Corona-Test aus dem Haus geht. Am Tag darauf fühlt sie sich wieder gut, wird aber hier eingewiesen. Der Nachrichtenagentur Reuters gibt sie diese Aufnahmen und schildert ihre Eindrücke.

Kumi Wu, Bewohnerin Shanghai: »Im ersten Quarantänezentrum war es chaotisch, unorganisiert, alles war in schlechtem Zustand und sehr dreckig. Ich bin dort von zu Hause in der Nacht angekommen und musste mein eigenes Rollbett finden. Niemand hat mir eine Decke gegeben. Ich habe einen Mann gefragt, woher er seine Decke hat. In einem anderen Raum würde ich viele gebrauchte Decken von denen finden, die woanders hingebracht worden seien, sagte er. Ich könne schauen, ob ich eine saubere finde – mehr wäre nicht möglich, niemand kümmere sich um uns. Im Obergeschoss in einem offenen Bereich habe ich dann eine halbwegs saubere, nach Waschmittel riechende Decke gefunden, die man benutzen konnte.«

Zunächst ist sie noch optimistisch und scherzt mit ihren Freunden, erzählt Wu. Doch sie bekommt keine Informationen über das, was gerade passiert. Als sie am 18. April ins zweite Quarantänezentrum gebracht wird, ändern sich die Bedingungen.

Kumi Wu, Bewohnerin Shanghai: »Das zweite Quarantänezentrum wirkte wie ein Gefängnis. Jeder hatte ein Bett mit einer Nummer, als wir dort ankamen. Wir mussten uns registrieren. Es war eine provisorische Unterkunft aus vielen Frachtcontainern auf einer großen Freifläche errichtet. Ein bis drei Personen können sich zusammen in einem Raum aufhalten. Es gibt dort zwar getrennte Waschbecken, Duschen und Toiletten. Aber bei der Ankunft haben uns Personen in Schutzanzügen erklärt, ab jetzt dürfe niemand mehr aus seinem Raum. Also habe ich den Raum 24 Stunden lang nicht verlassen. Ich habe nicht einmal die Tür geöffnet. Wenn man es tat, hat uns jemand sofort dazu gebracht, wieder hineinzugehen.«

Zum Zeitpunkt des Videointerviews wartet Wu seit dem 20. April im provisorischen Krankenhaus Nanhui Lingang darauf, nach Hause entlassen zu werden. Ihre Testresultate müssten dies erlauben.

Kumi Wu, Bewohnerin Shanghai: »Jetzt beginnen sie damit, Menschen antreten zu lassen, die heute entlassen werden.«

Reporter: »Kann ich es sehen?«

Kumi Wu, Bewohnerin Shanghai: »Dort hinten passiert es.«

Reporter: »Werden Sie auch entlassen?«

Kumi Wu, Bewohnerin Shanghai: »Ja, sie werden heute entlassen.«

Reporter: »Und sind Sie selbst auch dabei?«

Kumi Wu, Bewohnerin Shanghai: »Nein, ich bin noch nicht an der Reihe.«

Doch auch zu Hause werde sie sich isolieren müssen und nicht ihrem normalen Leben nachgehen können, sagt Wu.

Kumi Wu, Bewohnerin Shanghai: »Wie soll ich das beschreiben, was mir passiert? Ich dachte, ich könnte diese Situation nicht länger aushalten. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich hätte keine Wahl. Auch wenn ich Shanghai verlassen will, kann ich nicht aus meiner Tür hinaus, kann nicht die Gemeinschaft verlassen, in der ich lebe. Sie lassen mir keine Wahl.«

Kumi Wu scheint kein Einzelfall. Bereits Mitte April wurde dieses Video aus einem anderen Quarantänezentrum Shanghais veröffentlicht. Mit mehr als hundert positiv getesteten Personen war dieser Raum in einem umgenutzten Bürogebäude vollkommen überfüllt. Die Frau, die sie gefilmt hat, möchte unerkannt bleiben. Sie berichtet aber, es gebe nur vier Toiletten, keine Duschen und nur trockenes Brot zum Frühstück. Trotz der rigiden Zensur wächst in Chinas sozialen Medien wie WeChat nun die Wut der Bewohner Shanghais über die anhaltende Quarantäne und den Umgang der Behörden mit ihnen.