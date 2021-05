Lockerer Coronakurs in Madrid Das Schweden des Südens

Bars, Restaurants und Fitnessstudios sind offen: Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso hat Madrid zur Partyhauptstadt Europas gemacht – mitten in der Pandemie. Nun will sie so eine Wahl gewinnen.

Aus Madrid berichtet Steffen Lüdke