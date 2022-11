Auf Twitter gepostete und weit verbreitete Videos, die nicht unabhängig überprüfen werden konnten, zeigten am späten Montagabend Szenen im Stadtteil Haizhu, in denen Menschen durch die Straßen stürmten und zusammen mit in weißen Schutzanzügen gekleideten Wanderarbeitern protestierten. In Haizhu ist einer der größten Stoffmärkte Chinas beheimatet.

»Nach einer Weile versammelten sich die Leute, schlugen gewaltsam gegen die gewellten Metallzäune und zerstörten den Wachposten«, zitierte die Hongkonger Zeitung »South China Morning Post« eine Augenzeugin namens Marissa. Einige Bewohner hätten aus den Häusern ihre Unterstützung mit den Demonstranten bekundet. Die Polizei habe die Lage allerdings nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht.