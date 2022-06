Bereits als die Impfpflicht ausgesetzt worden war, hatte die Regierung erklärt, die Maßnahme sei angesichts der im Allgemeinen milder verlaufenden Omikron-Infektionen nicht verhältnismäßig. Inzwischen ist die Regierung offenbar auch überzeugt, dass die Maßnahme die Zahl der Geimpften nicht wesentlich erhöht. »Die Impfpflicht bringt niemanden zum Impfen«, sagte Rauch.

Die Debatte in Österreich war auch in Deutschland mit großem Interesse verfolgt worden – stand doch auch hierzulande die Möglichkeit einer Corona-Impfpflicht im Raum. Im April scheiterte im Deutschen Bundestag allerdings ein von vielen Politikern der Ampelkoalition unterstützter Gesetzentwurf zur Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren. Gesundheitsminister Lauterbach hatte jüngst ausgeschlossen, einen neuen Anlauf für eine Corona-Impfpflicht in Deutschland zu unternehmen.