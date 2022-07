Frankreich schafft Coronamaßnahmen ab

Rauch verwies auf internationale Vorbilder wie Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Spanien und die Schweiz. Dort sei die Quarantäne ohne größere Folgen teils seit Monaten abgeschafft. In Frankreich stimmte der Senat am Dienstag für eine Aufhebung sämtlicher Coronamaßnahmen ab 1. August. Die Möglichkeit obligatorischer Coronatests an den Landesgrenzen bleibt jedoch bestehen.

Deutlich wie nie stellte Österreichs Regierung auch die Aussagekraft der Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern infrage. Eine genaue Analyse ergebe, dass nur etwa die Hälfte der entsprechenden Patienten als Hauptdiagnose Covid habe, sagte Katharina Reich, Expertin des Gesundheitsministeriums.