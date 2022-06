Nach wochenlangem Lockdown Shanghai registriert keine neuen Ansteckungen mit Sars-CoV-2

Die Hauptstadt Peking zählte am Samstag zwei Neuinfektionen. Die dortige Bildungsbehörde teilte mit, dass am Montag alle Grund- und Mittelschulen wieder geöffnet werden sollen. Mitarbeiter, Schulkinder und Eltern müssten zuvor einen PCR-Test machen und sollten möglichst nicht ausgehen und Versammlungen vermeiden, hieß es. Die Schulen waren Anfang Mai geschlossen worden und hätten eigentlich bereits Mitte Juni wieder öffnen sollen. Das war jedoch verschoben worden, nachdem ein einzelner Bar-Besucher in Peking einen Coronaausbruch verursacht hatte.