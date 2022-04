Coronapandemie-Bekämpfung in China Shanghai trennt erkrankte Babys und Kleinkinder von ihren Eltern

In der chinesischen Metropole Shanghai wächst im Corona-Lockdown die Kritik an den Gesundheitsbehörden. Diese isolieren positiv getestete Babys und Kleinkinder in staatlichen Gesundheitszentren – ohne Mama oder Papa