In den USA kann die Corona-Impfkampagne für Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren starten. An diesem Dienstag will Präsident Joe Biden gemeinsam mit seiner Frau Jill in Washington D.C. eine Klinik besuchen, die Impfungen für die Kleinen anbietet. Das berichtet der Sender CNN und bezieht sich dabei auf Informationen aus dem Weißen Haus. Biden will mit seinem Besuch demnach auf die neue Empfehlung der Impfstoffe für Kinder unter fünf Jahren aufmerksam machen.