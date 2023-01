Buzyn wird nun in den Status einer verdächtigen Zeugin versetzt. Diesen Status erhalten in Frankreich Personen, die von anderen beschuldigt werden oder gegen die Indizien vorliegen, bei denen die Ermittler aber keine ausreichenden Indizien für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sehen.

Buzyn war im Februar 2020 zurückgetreten, als die Welt mit Sorge die Entwicklungen in der chinesischen Stadt Wuhan verfolgte. »Das Risiko einer Verbreitung des Virus in der Bevölkerung ist sehr gering«, hatte die gelernte Ärztin noch Ende Januar 2020 im Elysée erklärt. Später räumte sie in einem Interview mit »Le Monde« ein, dass sie die Gefahr tatsächlich deutlich höher eingeschätzt hatte.