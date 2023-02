Das Boot war laut den Berichten bei rauer See gegen einen Felsen geprallt. An Bord hätten sich Menschen aus dem Iran, aus Pakistan und Afghanistan befunden. Laut der Nachrichtenagentur AGI brach das überladene Boot aufgrund des hohen Seegangs in zwei Teile. Die italienische Küstenwache war nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

Hunderttausende Menschen haben sich in den vergangenen Jahren über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa gemacht, oft fliehen sie vor Konflikten und Armut in ihrer Heimat. Die Schlepper-Boote sind oft überfüllt und nicht seetauglich. Tausende Menschen sind in den vergangenen Jahren bei Schiffbrüchen ums Leben gekommen.