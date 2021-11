Schikanen in Klassen und digitale Hetze Wie Initiativen weltweit gegen Cybermobbing kämpfen

In der Pandemie hat sich Mobbing vom Pausenhof stärker auf digitale Plattformen verlagert. Mit Influencern und per Messenger wollen Initiativen dagegen vorgehen. So können auch Eltern Betroffene unterstützen.