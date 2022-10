Frederiksen steht wegen ihrer Rolle im Nerz-Skandal in der Kritik. Während der Coronapandemie waren Millionen Nerze ohne rechtliche Grundlage getötet worden. Eine unabhängige Kommission übte in einem Bericht scharfe Kritik an der Ministerpräsidentin und Teilen ihrer Regierung, die die Entscheidung zur Tötung der Nerze getroffen hatte, weil das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Inzwischen ist die Nerzzucht in Dänemark wieder gestattet.