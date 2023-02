Proteste in Kopenhagen

Das Vorhaben hatte in den vergangenen Wochen Kritik und Proteste in Dänemark ausgelöst. Anfang Februar demonstrierten etwa 50.000 Menschen vor dem Parlament in Kopenhagen. Die Gewerkschaften starteten eine Onlinepetition, die fast 500.000 Menschen unterschrieben. Geistliche kritisierten die Regierung und sprachen von einem »Vertrauensbruch«.