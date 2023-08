In Schweden und Dänemark zeigen Islamkritiker ihren Protest mit Koran-Verbrennungen, in mehreren islamischen Ländern sind die Menschen empört. Nun verstärkt nach Schweden auch Dänemark seine Grenzkontrollen. Wegen der Vorkommnisse habe sich die Sicherheitslage verändert, teilte das dänische Justizministerium am Donnerstagabend mit.