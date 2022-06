SPIEGEL: Die Parlamentswahl hatte auch den Aufstieg zweier Politiker am linken und rechten Rand zur Folge. Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen wollen unter anderem die Nato verlassen und EU-Verträge nicht einhalten. Warum wählen die Franzosen solche Politiker, was sagt das über die französische Gesellschaft?

Cohn-Bendit: Die Jungen, die Mélenchon gewählt haben, sind nicht unbedingt Anti-Europäer. Und die Nato interessiert sie einfach nicht. Sie wollten wieder links wählen und nach jahrelanger Erniedrigung wieder sagen können: Wir sind links. Und genauso gibt es ein rechtes Frankreich, das offen rechtsnational wählt.

SPIEGEL: Dieses rechte Frankreich hat Marine le Pens Partei Rassemblement National (RN) zu 89 Abgeordneten im Parlament verholfen, bisher waren es nur acht. Meinen die das auch alles nicht so ernst?

Cohn-Bendit: Ein Teil der französischen Gesellschaft ist total verunsichert bis rassistisch, sie ist viel verhärteter und gespaltener als in Deutschland. Das hat auch mit den Terroranschlägen in Frankreich zu tun, deren psychologische Wirkung darf man nicht unterschätzen. So etwas ist schwer für eine Gesellschaft zu verdauen. Die RN-Abgeordneten werden diese Spaltung weiterbetreiben, aber viele ihrer Vorhaben werden keine Chance haben.

SPIEGEL: Könnten sie nicht manchmal auf die Unterstützung der Konservativen setzen?

Cohn-Bendit: Nehmen wir eines der ersten Projekte, das sie angekündigt haben. Sollte der RN tatsächlich ein Gesetz gegen den Islamismus vorschlagen, mit dem das Kopftuchtragen im öffentlichen Raum verboten werden soll, werden fast alle Fraktionen im Parlament dagegenstimmen, sogar Mélenchon.

SPIEGEL: Die Opposition macht Macron den Vorwurf, er habe die aktuelle Situation bewusst herbeigeführt, indem er die extremen Lager am linken und rechten Rand aus strategischen Gründen beförderte.

Cohn-Bendit: Dann gäbe es ja eine Zauberformel dafür, wie man das bewerkstelligen könnte. Daran glaube ich nicht, die Gründe dafür liegen zuallererst in der französischen Gesellschaft, in dieser irrationalen Kultur der Revolte. Für Vernunft ist in der französischen Politik weniger Platz als in Deutschland. Mélenchon ist das beste Beispiel dafür. Er steht für eine radikale Politik der Unvernunft. Seine angekündigten Wohltaten würden über 300 Milliarden Euro kosten. Haben Sie einen Wunsch für das nächste Weihnachten? Mélenchon erfüllt ihn Ihnen.

SPIEGEL: Macron trifft also keine Schuld an der veränderten Parteienlandschaft?

Cohn-Bendit: Natürlich hat er seinen Anteil daran. Er hat die Sozialisten und Republikaner 2017 für nicht zukunftsfähig erklärt. Er wollte das Beste aus dem linken und aus dem Mitte-rechts-Lager in seiner eigenen Bewegung zusammenbringen, sowohl Inhalte wie auch Personen. Das war sein Ziel, und das ist ihm auch gelungen. Aber er hat noch einen Fehler begangen.

SPIEGEL: Was meinen Sie?

Cohn-Bendit: Er hat sich vor der zweiten Runde der Parlamentswahl nicht eindeutig genug gegen den RN positioniert. Er hat nicht klar gesagt, es dürfe keine Stimmen für den Rassemblement National geben, wenn sich Kandidaten des Linksbündnisses und des RN gegenüberstehen. 2017 hatte er noch alle angegriffen, die so uneindeutig agierten. Nun hat er vor lauter Machtinstinkt das moralisch einzig Richtige selbst vergessen.