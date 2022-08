Trauer in Moskau um Darja Dugina. Am Montag gedachten hier Menschen der Tochter des russischen Nationalisten Alexander Dugin, die am Wochenende durch einen Anschlag getötet worden war.

Sergei Sigorow, Einwohner von Moskau:

»Darja hat sich für eine ganze Reihe von Dingen eingesetzt, für Musik, Übersetzungen. Sie kannte viele Anführer in der Welt, Menschen, Philosophen. Wie schon gesagt: Sie war einzigartig, und sie ist nicht zu ersetzen.«

Anastasia, Einwohnerin von Moskau:

»Das ist ein wirklich tragischer Vorfall. Darja war sehr jung, nur etwas älter als ich, sehr jung. Ich habe sie nicht persönlich gekannt, aber sie hat den Eindruck einer entschlossenen, kompromisslosen Person gemacht, die Hoffnung geweckt hat. Es ist schade. Wir fühlen den Verlust, weil wir als Gemeinschaft einen wichtigen Teil verloren haben.«

Dugina trat regelmäßig im russischen Staatsfernsehen auf, die 29-Jährige galt als Unterstützerin des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Ihr Vater ist Alexander Dugin, ein rechter Ideologe. Schon lange fordert er, russischsprachige Gebiete zu einem neuen russischen Imperium zusammenzuführen – mit Gewalt. Dugins Tochter fuhr am Samstag in einem Wagen nahe Moskau, als sie durch eine Autobombe getötet wurde. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Russland macht die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Der russische Geheimdienst FSB präsentierte sogar die mutmaßliche Täterin - eine Ukrainerin, die Mitglied des Asow-Regiments sei – einer Einheit der ukrainischen Streitkräfte, die von Moskau als Terrororganisation eingestuft wird. Asow-Vertreter wiesen die Anschuldigungen umgehend zurück..

Wladyslaw Zahiworonok, Asow-Kämpfer:

»Sie bringen das Asow-Regiment nicht ohne Grund damit in Verbindung. Ich wäre nicht überrascht, wenn morgen Zeugenaussagen meiner Freunde öffentlich wurden, die während der Befragungen aus ihnen herausgeprügelt wurden und unter Folter unterschrieben worden sind, dass sie diese Frau mit dem Nachnamen Vovk kennen würden oder sonst etwas. Sie werden versuchen, der Öffentlichkeit eine Gerichtsverhandlung vorzuspielen. Aber wenn man kritisch denken kann, denkt daran, dass sie die Schlussfolgerung, zu der sie kommen wollen, schon längst kennen und versuchen werden, »Fakten« hinzuzufügen, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen.«

Aktuell befinden sich immer noch zahlreiche Asow-Kämpfer in russischer Gefangenschaft. In Lwiw protestierten Menschen gerade erst für ihre Freilassung. Monatelang hatten die Kämpfer das Asow-Stahlwerk in Mariupol verteidigt, bevor sie sich ihren Belagerern ergaben. Alexander Dugin instrumentalisierte den Tod seiner Tochter schnell. Er rief die Russen nach dem Mord auf, im Sinne seiner rechtsnationalistischen und imperialistischen Ideologie zu kämpfen.