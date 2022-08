Wer ist schuld am Tod von Darja Dugina? Die Hintergründe sind noch nicht geklärt, aber nach der russischen Staatspropaganda macht auch der Inlandsgeheimdienst FSB die Ukraine verantwortlich.

»Das Verbrechen wurde von ukrainischen Geheimdiensten vorbereitet und begangen«, behauptete der FSB am Montag der Agentur Interfax zufolge. Die Regierung in Kiew hatte bereits bestritten, etwas mit Duginas Ermordung in der Nacht zum Sonntag zu tun zu haben. Vertreter staatlicher russischer Medien zufolge galt das Attentat eigentlich dem kremlnahen Dugin selbst.