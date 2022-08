Bei einem mutmaßlichen Mordanschlag in der russischen Kleinstadt Bolschije Wjasjomy in der Nähe von Moskau ist nach Angaben russischer Behörden die Tochter des rechtsnationalistischen Ideologen Alexander Dugin getötet worden. »Die Identität der Toten ist geklärt – es ist die Journalistin und Politologin Darja Dugina«, teilte Ermittlungsbehörden am Sonntag in Moskau mit. Die 29-jährige Journalistin galt als glühende Verfechterin des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Sie stand nach Berichten Moskauer Medien auf der Sanktionsliste Großbritanniens wegen der Verbreitung von Propaganda und Falschnachrichten über die von Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar befohlene Invasion.