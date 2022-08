Anschlag in Moskau Tod von Darja Dugina befeuert Russlands Kriegspropagandisten

In den sozialen Netzwerken machten Videos von dem brennenden Toyota Land Cruiser die Runde – und von einem erschütterten Dugin, der am Samstag zum Tatort eilte und, wie auf Fotos zu sehen ist, die Hände über den Kopf zusammenschlug. »Die Identität der Toten ist geklärt – es ist die Journalistin und Politologin Darja Dugina«, hieß es in der Mitteilung des staatlichen Ermittlungskomitees. Die Fahnder veröffentlichten auch ein Video von der Spurensuche. Ermittelt werde wegen eines Auftragsmordes in verschiedene Richtungen.