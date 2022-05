Wolfsangel, SS-Sonnensymbol und ein eindeutig rechtsextremer Gründer – wer sich mit solchen Insignien schmückt, hat es schwer, nicht als Neonazi angesehen zu werden. Aber der Fall des ukrainischen Asow-Regiments ist komplizierter, insbesondere, wenn man die Entwicklung der Truppe seit ihrer Gründung betrachtet. Inzwischen werden die Männer und Frauen des Regiments in der Ukraine als Heldinnen und Helden angesehen. Und von der russischen Propaganda als Beweis für die haltlose Behauptung herangezogen, die Ukraine werde von Nazis regiert.

Nach der russischen Annexion der Krim Anfang 2014 und den daraufhin aufflammenden Kämpfen im Donbass-Gebiet, gründeten sich einige Dutzend Freiwilligen-Bataillone diversester Couleur. »Da waren alle möglichen wilden Gesellen darunter«, erzählt Ann-Dorit Boy in dieser Podcast-Folge, »da gab es Bataillone, die mehr durch Menschenrechtsverletzungen und Alkoholexzesse und fehlende Disziplin auf sich aufmerksam gemacht haben als alles andere.«

Das Asow-Regiment entstammt tatsächlich einer ukrainischen Neonazi-Gruppierung namens »Patriot der Ukraine«. Einer seiner Gründer: der bekannte Rechtsextremist Andrij Bilezkyj. In den ersten Jahren, in denen die Truppe existierte, wurden sie diverser Menschenrechtsverletzungen beschuldigt. Neben dem Tragen der oben erwähnten nationalsozialistischen Symbole und Äußerungen neonazistischer Ansichten, was Ende Juni 2015 dazu führte, dass der US-Kongress jegliche Hilfen für das Regiment unterband.